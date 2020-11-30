樂極忘形　卡雲尼講錯嘢面臨停賽3場

曼聯作客3比2反勝修咸頓，烏拉圭前鋒卡雲尼做絕殺英雄威風八面，不過佢賽後似乎開心得滯，竟然喺社交網用咗個帶有種族歧視含意嘅字嚟慶祝，好大機會會被英格蘭足總判罰停賽。

卡雲尼賽後被球迷瘋狂追捧，有粉絲貼咗一張讚揚佢嘅相片，卡雲尼就喺IG回覆：「Gracias negrito！」字面係有「多謝黑人」嘅意思，Negrito呢個字一般被視為諷刺同踩低黑人嘅用字，卡雲尼國家隊拍擋蘇亞雷斯，喺2011年就係用咗同一樣嘅字眼鬧曼聯球員艾拉，換嚟停賽8場嘅處分。卡雲尼回覆後亦知衰刪文，但留言已經通晒天，據報將會接受英格蘭足總調查。

有球迷為卡雲尼解釋，指Negrito呢個字喺拉丁國家，係同時含有褒義同貶義嘅用法，尤其卡雲尼用呢個字之前係加上「多謝」，明顯係一個出於善意嘅用法，不過英格蘭足總就未必接納，事關曼城中場貝拿度施華，上年同隊友班捷文文迪喺twitter互動，期間貼咗個「朱古力色公仔」形容對方童年照，雖然當事人班捷文文迪都話唔覺得被冒犯，但足總仍覺得貝拿度施華「做壞榜樣」而停賽1場，可見英格蘭足總條尺度頗嚴，卡雲尼可能會被罰停賽3場。