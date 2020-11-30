F1巴林站嚴重意外　戰車斷開兩截兼爆炸

一級方程式賽車（F1）巴林站昨日（29日）發生嚴重意外，夏斯車手哥斯贊與對手碰撞後，戰車高速撞向防護欄，車身斷開兩截兼爆炸，幸好哥斯贊及時逃離，傷勢未算嚴重。

雖然平治和咸美頓早早鎖定年度雙料冠軍，但F1巴林站仍然鬥得激烈，一眾車手首圈已經展開爭逐。夏斯的法籍車手哥斯贊出3號彎時，嘗試右切推進，卻被艾法托利的基夫耶從後撞上，戰車高速撞向防護欄，車身斷開兩截之餘，更因燃油外洩燃起熊熊大火，賽會隨即出示紅旗中斷比賽。

所幸哥斯贊平安脫困，自行跳過防護欄，先到醫護車接受檢查，再經救護車送往醫院治療，讓現場工作人員頓時鬆一口氣，掀起掌聲。夏斯領隊Guenther Steiner透露哥斯贊未有大礙：「他需要在醫院過夜，但他告訴我他感覺良好，沒有骨折，只是燒傷的手部需要纏上繃帶。我要謝謝所有的醫護和工作人員的迅速反應。」哥斯贊隨後透過夏斯的社交媒體拍片報平安，包紥著雙手的他顯得精神不錯：「大家好，只想說我很好，感謝你們的訊息。從前我並不支持Halo保護裝置，但我很感激F1引進了它，沒有它我就不能在此跟你們說話，謝謝所有的醫護人員。」

賽事中斷近個半小時後恢復進行，最終已鎖定7屆世界冠軍的平治車手咸美頓以1小時34分1秒829，力壓紅牛雙雄麥斯韋斯塔本和艾爾賓率先衝線，奪得生涯第95個分站冠軍。