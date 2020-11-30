亞冠盃日韓大戰 蔚山半和有「京」喜

周一(30日)晚將上演多場亞冠盃賽事，F組榜首大戰，FC東京火併蔚山現代。東京依家排第2位，只領先第3位嘅FC上海1分，佢哋最大問題係攻力麻麻，單計今屆亞冠盃，4場入得4球，進攻板斧唔夠多。

蔚山今屆亞冠盃取得3勝1和，領先東京3分排榜首，出線形勢唔錯，而且佢哋採取留前鬥後嘅策略，將祖利亞尼加奧同金仁成先任後備

蔚山近2輪對珀斯光輝，都係靠佢哋後備落場喺末段入波，先至贏波，查實蔚山今屆4場亞冠盃，有3次開半場和，呢3場嘅半場波膽都開0比0，明顯先求穩陣，半場和不妨再追。

直播表

周一6:00pm 亞冠盃 FC東京 Vs 蔚山現代

Now 671、有線652、有線612台

周一6:00pm 亞冠盃 FC北京 Vs FC首爾

Now 670、有線651、C611-有線611台

周一9:00pm 亞冠盃 FC上海 Vs 珀斯光輝

Now 671、有線652、有線612台

周一9:00pm 亞冠盃 清萊聯 Vs 墨爾本勝利

Now 670、有線651、C611-有線611台

周二1:30am 英超 李斯特城 Vs 富咸

Now 621

周二1:30am 意甲 拖連奴 Vs 森多利亞

Now 638、有線654、有線614台、myTV Gold 301

周二3:45am 意甲 熱拿亞 Vs 帕爾馬

Now 638、有線654、有線614台、myTV Gold 301

周二4:00am 英超 韋斯咸 Vs 阿士東維拉

Now 621

周二4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 伊巴

Now 632