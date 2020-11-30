英超雙響炮！李斯特城爭做一哥

周二(12月1日)凌晨英超將有「雙料娛樂」，頭場李斯特城主場對富咸。李斯特城現時排第4，但其實只落後榜首熱刺3分，只要今場贏波，就可以追至同分，必定全力搶3分。「狐狸」主場出擊有料到，近3仗半場已經領先，熱Ｗ當然要捧，半場主勝亦值得一試。（Now 621周二凌晨1時30分直播）

李斯特城一度成為聯賽1哥，惜上仗作客利物浦被對方以快速打法打亂部署，最終以0比3輸波，亦跌出前3。好彩佢哋上周中歐霸分組賽作客葡萄牙，憑占美華迪補時入波逼和布拉加，提早獲得出線資格，可以專心於聯賽搏殺。

「狐狸」雖然連續2場不勝，但2仗都係作客，返主場又係另一回事，佢哋主場3連勝，包括英超擊敗狼隊以及歐霸擊敗布拉加及索爾亞，呢3場都係半場已經領先對手。

富咸現時排尾2，9場聯賽輸7場，未有足夠能力於英超立足，後防主力亦頻頻犯錯，預料今場好難頂到李斯特城，捧半場主勝。

至於尾場韋斯咸鬥阿士東維拉就勢均力敵，「錘仔幫」近5次主場4勝1和，維拉仲勁，近5場作客全部贏晒，投注惟有睇個盤，「讓球主客和」維拉受讓，似乎揀受讓嗰瓣有着數，推介維拉讓球客勝。