阿仙奴39年最差　阿迪達：總有被炒一日

阿仙奴1比2負於狼隊，英超頭10輪僅得13分排14位，創下球隊39年來最差開局。領隊阿迪達即使上任後幫阿仙奴連奪足總盃同社區盾，但近期成績確實難以交代，不過對於下台壓力，佢好坦白話：「當初我決定接手執教阿仙奴，已經做好被炒準備，所以冇乜好擔心。」

阿迪達原本在曼城做助教，擔任哥迪奧拿副手，當時曼城喺英超橫掃，上季阿仙奴辭退艾美利，阿迪達過檔接手教鞭，雖然未能為「兵工廠」起死回生，但季尾奪得足總盃，開季再贏社區盾，然後成功同奧巴美揚續約，阿迪達都有唔少功勞。

面對近期困境，阿迪達仍然保持豁達心態，佢話：「由我決定接手阿仙奴開始，我就做好被炒準備，我簽約時都唔知可以教幾耐，1個月、1年，或者6個月，所以，我唔會為此擔心。」

佢續說：「我唯一關心幫助球員發揮最佳水平，為球會服務，令自己變得愈來愈好，我再重覆一遍，這個行業，總有一日我會被解僱或離開，但我唔知幾時發生，好明顯球隊現狀唔夠好，我哋必須徹底改變。」