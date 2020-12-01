莫耶斯大翻身！韋斯咸3連勝殺上第5位

今季英超又出現1支「神奇球隊」，就係由莫耶斯執教嘅韋斯咸，佢哋喺周二(1日)凌晨英超，主場以2比1擊敗阿士東維拉，獲得3連勝，升上聯賽第5位，僅落後榜首熱刺4分，莫耶斯經過6年「黑暗日子」後，終於大翻身。

今場開賽2分鐘，韋斯咸就由中堅奧邦拿入波打開紀錄，雖然阿士東維拉由基亞利殊建功扳平，不過「錘仔幫」喺下半場又發動閃電戰，換邊後僅1分鐘，查洛保雲入波再次領先，呢位23歲前鋒今場入1球及1次助攻，表現非常醒神。維拉原本有機會追和，但奧尼屈堅斯射失12碼，最終未能收復失地。

韋斯咸自2019年5月以來，首次取得聯賽3連勝，唔經唔覺已經升上第5位，只係落後第4位李斯特城1分，隨時有機會爆冷打入前4位，參加下屆歐聯。

韋斯咸戰績彪炳，領隊莫耶斯居功厥偉，呢位57歲蘇格蘭名帥已經兩次拯救球隊，先係2017/18年球季臨危受命，幫助韋斯咸護級成功，上季都係中途接手領軍，為「錘仔幫」保住英超席位。會方終於學精咗，繼續留用莫帥，佢今季仲創出佳績，應該唔需要再為護級而戰。

莫耶斯2013年獲曼聯聘請，做費格遜接班人，但因為成績欠佳，未夠一季就被炒，之後教皇家蘇斯達、新特蘭同樣做唔長，原來韋斯咸先至最啱佢，可以大展所長。

英超前5位球隊

熱刺 21分

利物浦 21分

車路士 19分

李斯特城 18分

韋斯咸 17分