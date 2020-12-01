千古奇冤！被曼聯糟蹋的2位名帥顯功架

曼聯傳奇領隊費格遜2013年退休之後，紅魔鬼已經歷過5位主帥執教，但無論係老牌名帥莫耶斯、尹戈爾、摩連奴，亦或有紅魔鬼DNA嘅傑斯、蘇斯克查，成績都未如人意。不過，事實證明錯並不在佢哋，特別係摩連奴同莫耶斯今季都重上事業高峰。

「寸王」摩連奴上季中途接替普捷天奴，執教熱刺，初時都唔被睇好，甚至認為佢淨係識「泊天巴」，戰術已經過氣。

不過，呢位葡萄牙名帥一改保守作風，戰術充滿侵略性，上季一上任已經大踢進攻足球，熱刺今場整體表現更加完善，10場英超轟入21球，僅比利物浦同車路士少1球，而且僅失9球，成為唯一失波仍然係單位數嘅球隊。熱刺攻守兼備排榜首，「寸王」以成績證明自己仍然係首屈一指主帥。

莫耶斯雖然離開曼聯後，仍然經歷過一段長時間低潮，主因係所執教球隊都係「甩皮甩骨」，佢份工往往只屬於替工性質，球會冇畀佢足夠時間改造，成績自然唔會好。

「莫天才」上年12月重返韋斯咸後，獲得會方信任，球隊經過佢調整之後，亦重上正軌，可見曼聯當年太早炒莫耶斯係錯誤決定。