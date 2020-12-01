拜仁線已出　會否放水畀馬體會？

今次推介歐聯A組馬德里體育會主場對拜仁慕尼黑，拜仁慕尼黑4戰全勝，已經提早取得出線資格，今場有機會派副選比賽，表現可能回落。

馬體會仍然要搶分，他們走勢向上，近8場取得6勝2和，加上馬體會近9場，歐聯主場贏了7場，主勝值得買入。

焦點賽事直播表

周二6:00pm 亞冠 橫濱水手 Vs 全北汽車

Fox+、Now 671、有線652、612台

周二6:00pm 亞冠 FC廣州 Vs 水原藍翼

Fox+、Now 670、有線651、611台

周二9:00pm 亞冠 上海SP Vs FC悉尼

Fox+、Now 670、有線651、611台

周三1:55am 歐聯 薩克達 Vs 皇家馬德里

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三1:55am 歐聯 莫斯科火車頭 Vs 薩爾斯堡

Now 644、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 利物浦 Vs 阿積士

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 拜仁慕尼黑

Now 645、有線603台

周三4:00am 歐聯 慕遜加柏 Vs 國際米蘭

Now 646、有線662、602台

周三4:00am 歐聯 波圖 Vs 曼城

Now 646、有線661、601台

周三10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs FC達拉斯

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台