世界「一哥」卓林普錯過轟147

剛達到生涯750桿「破百」的世界「一哥」卓林普，在全英賽錯過了轟出147的機會，打完第12個紅波「斷纜」，但最終都輕鬆以6比1擊敗中國的梁文博，直闖16強，向9年來首嚐全英錦標進發。

今屆全英賽已經先後出現了兩cue147，卓林普今仗對住梁文博相當輕鬆，早已拉開優勢，至第7局更嘗試挑戰147，打入12個紅波及11個「黑柴」之後未能成功，以89度止步，他賽後亦坦言有點失望：「其實都失望，我要考慮下一個紅波，而打失了一個算是容易的黑波，所以最後打黑波唔夠集中。」值得一提的是卓林普自2014年之後都未入過8強，而僅是2011年曾捧走全英冠軍獎盃；下一場將與威廉斯或禾頓的勝方爭逐，隨着奧蘇里雲、上屆盟主丁俊暉、麥克艾倫及梅菲出局之後，卓林普成為今屆奪標的超級大熱。

至於三屆盟主「巫師」希堅斯在桌球全英賽保持氣勢，以6比2輕鬆淘汰鍾斯，篤入16強，成為史上第五位在全英賽出戰100場的球手，「巫師」今仗打出兩cue70+，輕鬆闖關，這是希堅斯連續第26參加全英賽，是現役球手中連續參賽最多的球手。

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