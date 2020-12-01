阿積士「黃金數據」護體　利物浦點破佢？

歐聯D組大戰，利物浦主場對阿積士。阿積士有「黃金數據」護體，17場歐聯作客不敗，面對傷兵滿營嘅「紅軍」，要搶分絕對唔難。利物浦和波都肯定出線，亦唔需要急，免得再增添十字兵，阿積士受讓筍到爆，下盤好路。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨4時直播）

阿積士前季殺入歐聯4強，相信大家仲記憶猶新，但原來佢哋仲有個好勁嘅紀錄，就係近17場歐聯作客8勝9和未輸過，對上一次作客輸波已經係2016年8月作客負羅斯托夫1比4，之後阿積士就締造4年幾嘅歐聯作客不敗佳績。

呢支荷蘭1哥狀態大勇，剛喺荷甲作客大勝安曼5比0，各項賽事豪取6連勝。阿積士擁有多支炮台，拉辛拿查奧爾、杜辛泰迪治、拿耶特及艾基倫甘都有數胡能力，面對殘缺不堪嘅「紅軍」後防，絕對有能力爭取士哥。

利物浦1分夠數唔使急

阿積士現時落後榜首利物浦2分，今仗如果贏波，出線就相當樂觀，今場肯定會搏，相反利物浦只要多1分就肯定出線，上場聯賽佢哋再有占士米拿受傷，以佢哋水蛇春咁長嘅傷兵名單，領隊高普或變陣「以慢打快」，希望陣中球員減少受傷。

從「紅軍」上仗對白禮頓睇得出，高普明顯減少逼搶，盡量要求球員保留體力，改用穩守突擊戰術，再靠前線「3叉戟」及近7場入8球嘅迪亞高祖達，喺前線用個人質素尋找機會，不過相信紅軍如果初段未能取到甜頭，亦唔介意攞1分算數，所以阿積士今場受讓，真係好抵玩。

■渡邊年

阿積士近17場歐聯作客成績

不敗

100%

利物浦 (433)

1艾利臣比加

76尼高威廉斯 3法賓奴泰華利斯 32祖爾麥迪比 26安德魯羅拔臣

18南野拓實 5韋拿杜姆 17居迪斯鍾斯

11穆罕默德沙拿 9羅拔圖法明奴 10沙迪奧文尼

阿積士

24奧拿拿

12馬沙拉奧 3舒候亞斯 21利辛度馬天尼斯 5卡拉巴

6卡拉臣 19拿耶特 8賴恩格雲貝治

39安東尼馬菲奧斯 23拉辛拿查奧爾 10杜辛泰迪治