濶別13年重投母會　盧均宜：認清自己角色

15歲在流浪出道，打破最年輕入球球員紀錄，奪得6次頂級聯賽冠軍，更當選過「香港足球先生」，盧均宜的足球生涯，絕對可用「港足傳奇」來形容。今季決定回「流」，不論是順理成章，抑或為勢所迫，鳥倦知還的時機，卻是不遲不早，來得正好。

■圖/文：黃雋謙

富力R&F今季宣布退出港超聯，令包括「均宜」在內的球員隨即失業，適逢當時正值新球季備戰期，許多球會均接近完成組軍，基本上已無太多空間，接收此前高薪厚祿的富力球員。「均宜」憶述，當時標準流浪教練之一賴嘉輝來電，邀請其加入球隊。「我好快應承咗佢冇問題，但就話要搞埋富力啲手尾先，咁Philip（流浪總監李輝立）佢哋都有幫手嘅。」

曾有傳聞指出，若要得到富力的賠償，便不能與新球會簽約，然而「均宜」卻是首位寧願捨棄賠償，也選擇落班的球員，他這樣解釋：「作為球員都唔想拖太耐，我仲想喺球場入面踢波，始終我又有家庭負擔，加上如果拗落去我唔知要幾耐，對我而言，屋企人緊要，我唔可以停。」他用「Good Ending」來形容今次的回歸，在哪裏開始，就在哪裏完結。

回望過去自己當時還是個懵懂少年，雄心壯志的希望出去闖一番事業，一別原來已經是13年。「以前就好似一班𡃁仔咁喺度學嘢，有張耀麟呢啲有經驗嘅前輩帶住，依家返到嚟就做番佢哋當年嘅角色。」「均宜」自覺踏入職業生涯黃昏期，更應該肩負起帶領後輩的責任：「要帶住一班新人踢係一個唔同嘅感覺，因為要顧及好多嘢，萬一『兆崎』嗰啲年輕球員輸波輸到冇晒信心，點樣令佢有番自信？又係另一回事。」

20年前挾着「神童」之名出道，贏過大大小小錦標，替香港隊南征北討十數載，盧均宜絕對配得起「傳奇」這個形容詞。問到這位「傳奇」有否對加盟實力相對弱的流浪感「落難」時，他這樣回答：「冇一個球員會永遠順利，依家返嚟絕對唔係『落難』，正常我哋呢個歲數都去番啲中下游球隊，幫一幫年輕球員成長，所以冇諗過大會定細會，最緊要係我個角色係做啲咩。」

由「均宜」出道，直到今年衣錦還鄉，即使偶爾一兩年要降班，但流浪這個牌頭卻一直屹立在本地頂級聯賽，縱使外界經常批評其慳皮、刻薄等，但「均宜」反駁，流浪確有其存在的意義：「流浪咁多年都留喺度，一定有佢嘅原因同價值，可能外邊好多人唔欣賞佢套搞波方法，但事實佢係畀咗好多機會新人同啲失意軍人落場，令我哋有機會去到其他大球會。」

【盧均宜檔案】

出生日期：1984年10月9日

位置：右後衞、中場

曾效力球隊：澎馬流浪、傑志、富力R&F

現效力球隊：標準流浪

今季上陣／入球：7次／1球

奪得榮譽：香港頂級聯賽冠軍（6次）、足總盃（5次）、高級組銀牌（2次）、2011至12年球季「香港足球先生」、「香港足球明星11人」（6次）

專業態度應對批評

盧均宜兩季前由傑志轉投富力R&F，礙於球隊背景特殊，令他不時受到言語或網絡上的批評。「球員都係各為其主啫，冇理由去到一間球會，會唔盡力比賽，職業運動員一定係做番佢份職業嘅嘢。」「均宜」直言明白前東家的身份比較尷尬，球迷不喜歡它是可以理解的，加上自己又作為隊中最具資歷的華人球員之一，當然成為「受靶」第一人。「我多數都唔介意，因為始終大家都明白呢樣嘢，我咪當聽唔到，做球員係咁㗎啦，鍾意咪球場外同你影相，唔鍾意咪踩你，好正常。」無論如何，不論你喜不喜歡，盧均宜這個「傳奇」的名字，始終會與始創於1958年的流浪會一樣，永遠寫在香港足球的歷史冊之上。