告急！皇馬吞薩克達2蛋　歐聯瀕臨出局

周三(2日)凌晨歐聯B組賽事，皇家馬德里作客意外吞薩克達兩蛋，依家跌到落小組第3位，分組賽煞科戰如果唔可以擊敗慕遜加柏，連續23年出線16強嘅紀錄有可能會斷纜！

皇馬近期狀態差勁，喺西甲輸畀艾拉維斯後，今場歐聯繼續冇運行，佢哋上半場其實佔盡上風，馬高阿辛斯奧曾經常中柱，賓施馬亦有精彩射門被救，可惜入唔到波之餘仲喺下半場崩潰。57分鐘皇馬後防出現嚴重失誤，薩克達由巴西前鋒丹天奴射成1比0，去到完場前8分鐘，薩克達再有文拿蘇洛文反擊入波鎖定2比0勝局。

同組另一場比賽，包尾嘅國際米蘭作客3比2擊敗慕遜加柏，令B組出線形勢變得相當緊湊，慕遜加柏依家8分排榜首，皇家馬德里同薩克達同得7分，但皇馬因為對賽成績較差排第3位，國際米蘭就以5分排包尾。皇馬最後一仗主場對慕遜加柏，只有贏波先可以確保出線資格，如果和波嘅話，就要寄望薩克達對國際米蘭連1分都拎唔到，形勢相當險峻。

皇家馬德里依家保持連續23年晉身16強嘅歐聯紀錄，但呢個走勢正面臨嚴重威脅，教練施丹賽後就表明唔會考慮辭職：「我唔會辭職，球隊依家陷入低谷，但走出低谷唯一方法就係勇往直前，喺最後一場非勝不可情況下，我相信當球隊會拎出真本領，我相信球隊做得到。」