多蒙特歐聯主場5連勝　拉素有難

2020年12月02日 13:00
  • 東網電視
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    周四4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 拉素
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    歐聯F組多蒙特主場對拉素，雙方上次對賽，拉素主場贏3比1，不過這支意甲球隊之後走勢向下，近3場歐聯只是1勝，其中兩場作客都打和。
    相反多蒙特近3場歐聯都贏波兼不失球，加上近5場歐聯主場全勝，主勝值得買入。
    焦點賽事直播表
    周四1:55am 歐聯 巴沙克舒希 Vs RB萊比錫
    myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
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    Now 644、有線661、601台
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    myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
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    Now 644、有線661、601台
    周四4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 拉素
    Now 645、有線662、602台
    周四4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 基輔戴拿模
    Now 646、有線603台