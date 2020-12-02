多蒙特歐聯主場5連勝 拉素有難
2020年12月02日 13:00
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周四4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 拉素
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歐聯F組多蒙特主場對拉素，雙方上次對賽，拉素主場贏3比1，不過這支意甲球隊之後走勢向下，近3場歐聯只是1勝，其中兩場作客都打和。
相反多蒙特近3場歐聯都贏波兼不失球，加上近5場歐聯主場全勝，主勝值得買入。
焦點賽事直播表
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myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
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Now 644、有線661、601台
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myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
周四4:00am 歐聯 西維爾 Vs 車路士
Now 644、有線661、601台
周四4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 拉素
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周四4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 基輔戴拿模
Now 646、有線603台