多蒙特歐聯主場5連勝　拉素有難

歐聯F組多蒙特主場對拉素，雙方上次對賽，拉素主場贏3比1，不過這支意甲球隊之後走勢向下，近3場歐聯只是1勝，其中兩場作客都打和。

相反多蒙特近3場歐聯都贏波兼不失球，加上近5場歐聯主場全勝，主勝值得買入。

焦點賽事直播表

周四1:55am 歐聯 巴沙克舒希 Vs RB萊比錫

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四1:55am 歐聯 卡斯洛達 Vs 雷恩

Now 644、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 曼聯 Vs 巴黎聖日耳門

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四4:00am 歐聯 西維爾 Vs 車路士

Now 644、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 拉素

Now 645、有線662、602台

周四4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 基輔戴拿模

Now 646、有線603台