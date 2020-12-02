球場關閉　足總宣布甲乙丙組延期

為應對第4波新冠肺炎疫情，康樂及文化事務署周三（2日）正式關閉轄下隊際運動場地，其中包括硬地足球場、草地足球場、籃球場、排球場等，直至另行通知。

足球場的關閉直接影響香港足球總會轄下賽事的進行，而足總亦已分別向甲、乙、丙組球會分別發信，知會本來由當日起直至本月16日進行之上述組別賽事將會延期進行，並會視最新疫情發展和場地開放情況安排補賽，詳情稍後會再作公布。

自10月放寬隊際運動的限制人數及口罩令後，足總轄下丙組聯賽先於上月中開鑼，目前已進行了3輪賽事，而甲、乙組亦隨即展開，並分別進行了2輪及首輪賽事。如今賽事因疫情而遭煞停，勢令一眾球隊大失預算。另外，雖然足總現時仍未公布有關本地女子和各級青少年組別賽事的最新安排，但由於各用於舉辦比賽的場地均被敕令關閉，上述比賽亦很大機會暫停，詳情有待足總宣布。

效力甲組深水埗的許嘉樂直言，對聯賽延期早已有準備，但仍然為此感精神疲勞：「上季（港超聯）係咁，今年又再係咁。」他坦言像甲組這般業餘聯賽本身已較少人關注，面對疫情更有機會成為「被放棄」的一群，他對今年內賽事能否重啟抱有懷疑，只冀望疫情盡快過去，讓一眾足球愛好者重新做喜愛做的事。

至於效力乙組虎門的前和富大埔球員楊紫彬亦稱，對賽事暫停感沮喪：「球隊辛苦咗咁耐，季前又搵球員又搵贊助，依家踢得1場就要封，打亂晒部署，令到搞波嘅人好灰心。」 他又指，雖然乙組大部分球員有正職，但因為球隊是逐場支付球員「車馬費」，賽事停擺始終會減少球員收入，而無了期的停擺亦是對他們的一種折磨。

康文署其餘室內及戶外體育處所只可進行小組訓練／課堂，每小組須遵守2人禁聚令，小組之間至少有1.5米距離或設有有效分隔。於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩，室內場地使用者則必須全程佩戴口罩。