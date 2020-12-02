港籃訓練再煞停　李琪：原本進度良好

香港籃球總會周三（2日）宣布，鑒於政府推出新的防疫措施，康文署室內籃球場會關閉，即日開始至12月15日期間的所有訓練班，包括本地各公開比賽丶香港代表隊訓練、地區籃球訓練班、幼苗籃球訓練班等將會暫停。香港籃球隊正備戰來年的亞洲盃外圍賽，近月一星期4課的密集式操練令球員狀態大幅提升，香港籃球隊主教練安慶健及李琪均表示，球隊狀態良好，可惜訓練進度再度中斷。

康樂及文化事務署宣布周三起關閉室內籃球場，措施暫定至本月15日。香港籃球隊主教練安慶健表示，港隊訓練已暫停，將因應康文署措施再作安排，「大家都好勤力訓練，新、舊人一起操練了兩個月，大部分球員狀態都不錯，希望明年一月前可以復操。」安Sir補充，同屬亞洲盃外圍賽C組的澳洲、新西蘭及關島都有意在疫情較為緩和的國家以中立場形式比賽，惟確實地點及有關詳情仍未達成共識。

港隊今年只出戰過一場亞洲盃外圍賽，效力東方龍獅的李琪表示，按照目前訓練進度，球隊原有望以最佳狀態迎戰關島及新西蘭：「以前試過臨比賽才訓練一天，但近月我們一星期都維持至少3、4天訓練，最近兩星期更加練足5天，訓練強度都頗大，所以球員狀態都很好，我們和新人亦逐漸建立默契，無奈又要停一停。」

對於第4波疫情持續爆發，安Sir亦不忘給予「溫馨提示」：「明白經過這一年，港人已經出現抗疫疲勞，但都希望大家自律，特別在聖誕及新年兩個大節日，真的盡量留在家中，減少聚會，多多保重身體。」