拎1分夠完成任務　曼聯半和抗PSG

今晚續演歐聯第5輪分組賽，H組重頭大戰「紅魔鬼」曼聯主場惡鬥巴黎聖日耳門（PSG）。曼聯今場只需和波就可提早晉級16強，形勢上「睇定嚟食」唔慌會急；PSG近7場歐聯作客有5次開出半場和，踢法相對保守，波童建議捧半場和。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨4時直播）

曼聯頭4輪分組賽3勝1負，包括首循環作客以2比1擊敗PSG，由於同分先計對賽成績，現有3分優勢嘅曼聯今場只需打和PSG，亦肯定可以較佳對賽壓過PSG出線，所以今場首要目標係唔好輸波。

曼聯今季歐聯表現遠比聯賽進取，4場分組賽加埋入12球，不過除咗主場大勝RB萊比錫5比0之外，其餘3場都有失波，後防依然唔穩陣。曼聯喺2018/19年球季嘅歐聯16強首回合，曾經喺奧脫福淨吞PSG兩蛋，以佢哋現時班後衞嘅平均速度，對住基利安麥巴比、尼馬甚至迪馬利亞呢啲高速球員，隨時輸反擊都輸死，為免重蹈覆轍，相信曼聯球員初段唔會急於壓前，加上佢哋今場陣容不整，門神迪基亞上場聯賽傷出，或由甸恩軒達臣擔正，至於近2場踢正選、表現獲好評嘅中場雲迪碧克同安東尼馬迪爾亦有傷，要搶先機唔容易。

PSG歐聯作客特別小心

PSG現時與RB萊比錫同得6分，以較多對賽作客入球稍微佔先，由於RB萊比錫今輪只係對住榜尾巴沙克舒希，贏波機會較高，PSG失分就有可能跌至小組第3，失去出線主動權，所以唔容許佢哋放軟手腳。不過PSG對上2場作客先後輸畀RB萊比錫及摩納哥，上周末聯賽亦只能打和波爾多2比2，近況認真一般，作客要讓波唔值博。自從德國教頭杜曹喺2018/19年球季接掌帥印後，PSG作客出戰歐聯格外小心，喺佢領軍之下，PSG近10場歐聯作客只試過3次半場領先，其中近7場有5次開半場和，不妨追多次。

■笛子波童

巴黎聖日耳門近7場歐聯作客半場成績

71%

和

陣容圖

曼聯（左至右）

26甸恩軒達臣

27阿歷士迪尼斯 5哈利馬古尼 2域陀連迪路夫 29雲比沙卡

17費特洛迪古斯 31尼曼查馬迪

8桑馬迪 18般奴費南迪斯 10拉舒福特

7卡雲尼

巴黎聖日耳門（右至左）

1基羅拿華斯

24費奧倫斯 22艾度迪亞路 3派斯奴甘佩比 25米素爾巴卡

15丹尼路佩尼拿 21安達靴里拉

10尼馬 6馬高華拉堤 11迪馬利亞

7基利安麥巴比