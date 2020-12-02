為天上的爸爸而拚　鄭璟昊將悲痛化力量

「我依家再落場踢波，係想踢畀爸爸睇。」今季由東方龍獅外借到港超新軍晉峰，鄭璟昊再次獲得出場機會，足球路的起起伏伏，遠遠不及去年父親離世帶來的衝擊。現在的他帶着最愛的驕傲，繼續在球場上奔馳，以表現回報「他」多年的支持。 文：Iris

2015年，當時效力元朗的鄭璟昊憑着出色表現，首次入選大港腳在友賽對關島，其後更獲東方力邀加盟，在2015/16年球季更為球隊連奪港超聯和高級組銀牌冠軍，足球路似乎愈走愈順遂。但人生往往就是出乎意料，「阿井」高峰過後表現回落，被球迷指摘，之後愈踢愈沉。

回想這段艱辛歲月，「阿井」說：「自己抗壓能力唔夠高，以往踢元朗，地區球迷永遠係鼓勵，自從踢東方同香港隊，你一有少少表現唔好就鬧你，自己一直都性格內向，面對逆境唔識處理，港隊踢得唔好，一畀人批評連鎖帶落球會，搞到愈踢愈冇信心。」

表現不似預期，換來的自然是坐後備席，有時甚至連後備名單亦沒有，但當時「阿井」以為只是足球生涯低潮，上天卻像故意跟他開玩笑，為他的人生帶來最沉重一擊。「有一日練波，突然收到電話，話爸爸入咗醫院，好快就走咗，好突然……。」當時的「阿井」一度想放棄足球生涯：「當時覺得喺呢個世界上做乜都冇目的、冇所謂。」

摯親驟逝，儘管「阿井」至今仍未出傷痛，但一切冥冥中自有安排，在天上的爸爸，似乎認為兒子未到放棄的時候。「有一日返屋企執嘢，搵到爸爸原來收埋好多自己嘅剪報同海報，我以前一路都唔知，睇到呢啲就知道自己要繼續行呢條路，因為我知道佢每一場都有入場睇我比賽，亦對呢樣嘢好驕傲。」

於是他由東方龍獅爭取外借機會，新季來到青春班晉峰，現在的鄭璟昊，反而踢得更自在，他謂：「就算爸爸唔喺度，依家每一場比賽我都會留一張飛畀佢，我知道佢會繼續每一場都嚟睇。」雖然爸爸已經羽化成仙，但一起生活的回憶卻會歷久彌新，爸爸的支持將化為力量，成為「阿井」每一場比賽的動力。

【鄭璟昊檔案】

綽號：阿井

出生日期：1989年11月7日

身高：1米78

司職：右後衞

現效力球會：晉峰

曾效力球會：南華、天水圍飛馬、大中、標準流浪、天行元朗、東方龍獅、佳聯元朗

過嚟晉峰都有嘢學到

今季晉峰由西班牙籍主教練艾斯達維帶領，除了青春班外，「阿井」會以「地面組織」四個字形容球隊。「教練要求好高，例如個波傳得唔夠力，或者傳到彈吓彈吓會即刻鬧，我過到嚟都真係學嘢，呢種踢法喺傑志甘巴爾年代之後，好多年都冇出現過。」教練的嚴格，為年輕球員帶來不一樣的體驗，亦可以令他們習慣對自己必須有要求。

「阿井」坦言晉峰兩位老闆黃俊雄及鄧偉豪，對香港足球發展十分支持：「佢哋本身自己做生意，講過一句嘢令我好深印象：『如果連我哋呢啲有能力嘅人都唔支持香港足球，就唔會有人支持』。」兩個老闆更明言不計較成績，如果在港超聯能力不足，可以「落番去」，都會繼續支持。有強大的團隊作後盾，球員可以無後顧之憂去實現夢想，對香港足球發展將會大有裨益。