曼聯不敵PSG 下輪同RB萊比錫決生死

周四(3日)凌晨歐聯H組矚目之戰，曼聯原本打和就可以出線，但卻主場1比3不敵巴黎聖日耳門(PSG)，唔止未能提早晉級，更加出現3隊同得9分嘅「死亡關係」，紅魔鬼最後1輪分組賽如果作客不敵RB萊比錫，就會出局。

曼聯曾於首循環作客擊敗PSG，但今場有主場之利，並有卡雲尼正選上陣倒戈，反而輸波。開賽僅6分鐘紅魔鬼就失守，尼馬喺禁區右路窄角度射入。踢到32分鐘，曼聯前鋒拉舒福特接應右路傳中起腳，省中PSG後衞艾度迪亞路，改變方向入網扳平1比1。

換邊之後，曼聯有2次反超前黃金機會都把握唔到，先係拉舒福特右路傳中，安東尼馬迪爾竟然近門射高，跟住卡雲尼笠射，卻中楣彈出，注定紅魔鬼今場冇運行。

69分鐘尼馬開出角球之後，門前一片混戰，馬昆奴斯哥利亞近門射入，1分鐘後費特洛迪古斯飛剷安達靴里拉，累積第2張黃牌被逐。曼聯踢少1人之下，更加無力翻身，尼馬喺補時為PSG射成3比1。

同組RB萊比錫作客以4比3擊敗巴沙克舒希，令呢組出現巴黎聖日耳門、曼聯、RB萊比錫同得9分嘅情況，曼聯最後1輪分組賽作客RB萊比錫，打和就可以出線，但RB萊比錫因為對賽成績輸蝕，需要贏波，屆時必定搏盡，紅魔鬼隨時有出局危機。

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