34歲基奧特轟入4球　破C朗最老戴帽紀錄

周四(3日)凌晨歐聯E組榜首之戰，成為車路士前鋒基奧特個人騷，呢位34歲法國國腳包辦全場4個入球，協助車路士作客以4比0大勝西維爾，提早獲得小組首名資格。

前賽雙方已經提早取得出線權，今場屬於小組首名之爭，車仔領隊林柏特選擇收起2位當打射手迪姆華拿、譚美阿巴謙，改由基奧特出任正選，佢亦趁機顯身價，證明自己寶刀未老。

基奧特上半場先用左腳入波，換邊後用右腳建功，以及頭槌頂入，74分鐘已完成「完美帽子戲法」。

基奧特仲嫌未夠喉，83分鐘自己博到12碼，親自操刀射入，成為車路士史上第1位喺歐聯食出大四喜嘅球員。呢位「銀河唯一」並以34歲零63日，超越C朗(34歲零35日)，成為歐聯史上最大年齡上演帽子戲法嘅球員。

與此同時，基奧特亦成為歐聯史上第15位單場入4球嘅球員，同雲巴士頓、恩沙基、美斯、C朗、舒夫真高、伊巴謙莫域、羅拔利雲度夫斯基等神鋒睇齊。

車路士上季幾乎想放棄基奧特，最後選擇同佢續約，證明決定非常正確。