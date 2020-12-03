阿仙奴新人掛帥博半場和

周五(4日)凌晨歐霸B組大戰，已拎到出線權嘅阿仙奴，將會主場迎戰維也納迅速。兵工廠今季英超成績麻麻，歐霸用新人孭飛，表現反而更加突出。

上輪有入波嘅19歲前鋒巴洛根今場有機會繼續上陣，不過阿仙奴踢法慢熱，近7場歐霸有6場喺上半場打和，而且用新人掛帥，可能要一段時間適應同入局，上半場開和機會極大。

直播表

周四6:00pm 亞冠盃 FC上海 Vs 蔚山現代

Now 670、有線651、611台

周四6:00pm 亞冠盃 珀斯光輝 Vs FC東京

Now 671、有線652、612台

周四9:00pm 亞冠盃 墨爾本勝利 Vs FC首爾

Now 671、有線652、612台

周四9:00pm 亞冠盃 FC北京 Vs 清萊聯 此球賽將於

Now 670、有線651、611台

周五1:55am 歐霸盃 索爾亞 Vs 李斯特城

Now 644、C603-有線603台

周五1:55am 歐霸盃 AC米蘭 Vs 些路迪

Now 645、有線661、601台

周五1:55am 歐霸盃 里爾 Vs 布拉格斯巴達

有線662、602台

周五1:55am 歐霸盃 施華斯堡 Vs 維拉利爾

Now 646

周五4:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 維也納迅速

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303

周五4:00am 歐霸盃 CF格蘭納達 Vs 燕豪芬

Now 646、有線662、602台

周五4:00am 歐霸盃 阿爾克馬爾 Vs 拿玻里

Now 644

周五4:00am 歐霸盃 尼斯 Vs 利華古遜

Now 645、有線603台

周五4:00am 歐霸盃 羅馬 Vs 年青人

有線661、601台

周五9:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 明尼蘇達聯

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301