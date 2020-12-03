港超聯　擬再行「隔離泡泡」 等政府拍板

因應疫情，康文署周三（2日）關閉轄下球場，令港超聯球隊再度陷入停擺。香港足球總會周四（3日）召開董事局會議商討對策，會後足總主席貝鈞奇透露，正向政府爭取以「隔離泡泡」準則，讓港超聯賽事以閉門形式進行，但預計本於周六（5日）展開的「足總盃」賽事，將至少順延一天舉行。

因應第4波新冠肺炎疫情，政府周一（11月30日）宣布一系列衞生措施，包括將「禁聚令」人數上限由4人縮減少2人，隊際運動不獲豁免。雖然當局未有關閉運動處所，但由於足球運動參與人數多於2人，康文署配合防疫，周三（2日）關閉轄下球場，令港超球隊陷入「無波練」狀態。

足總與8支港超球隊周二（1日）曾進行緊急會議，商議以「隔離泡泡」形式舉行賽事的可行性，並向政府申請「攞場」。據悉，各支球隊均贊成議案，足總董事局周四（3日）商討對策。會後，足總主席貝鈞奇向傳媒透露，足總已向政府部門申請，容許以「隔離泡泡」模式，讓港超聯重開，惟衞生署等部門正審視文件，待政府拍板才有望重啟。

貝主席補充，假如成功爭取，球隊須遵守上季港超復賽時曾實行過的衞生準則，包括球員除訓練和比賽以外須居家隔離，住所與場地的交通往返亦要「點對點」，所有在「泡泡」內的職、球員每周及賽前3天要需行一次病毒檢測等。他又表示，期望政府能重開球隊慣常使用的訓練場和主場作訓練和比賽之用，並非如早前傳聞所指，8支球隊集中在將軍澳足球訓練中心操練。

貝鈞奇透露，足總已知會8支球隊要有心理準備，本於今周末舉行的「足總盃」賽事會受影響，周六（5日）的首2場分組賽將很大機會延期，最理想延至周日（6日）舉行，另外兩場順延，但比賽將以閉門形式進行。

早前港超聯賽事開放觀眾入場，球迷一度可以再次享受現場觀戰的體驗，但隨着第四波新冠疫情日益嚴峻，港超聯賽事隨時回到閉門作賽的狀態。貝鈞奇稱評估過12月內所有賽事直播的所需費用，如果最終確認球迷未能入場，足總將承擔這筆接近40萬的直播費用，讓球迷安坐家中都可以繼續觀賞本地頂級足球賽事。貝鈞奇表示日後會繼續向政府爭取讓球迷入場，但現階段情況不允許：「觀眾（入場）都會有限定，但目前嚟講係無可能，首先第一步要行咗先。」