熱刺副選一樣夠卡士　留名睇巴利數胡

周五(4日)凌晨歐霸盃J組焦點戰，熱刺作客硬撼寧斯。雖然熱刺有北倫敦打吡後顧，但加里夫巴利、卡路士雲尼斯奧斯等副選分量十足，亦要趁機爭取表現，加上於歐霸連場報捷，為盡快鎖定出線資格必搏盡，直取讓球客勝。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨1時55分直播）

熱刺今季表現突出，開咧後各項賽事近18場取得12勝4和僅2敗，唔單止殺上英超榜首，亦喺歐霸盃J組同1哥安特衛普同得9分，不過主帥「寸王」摩連奴今次出奇地低調，話佢哋唔係爭標組，明顯係為球隊減壓，果然老謀深算。不過熱刺嚟緊周日聯賽要出戰北倫敦打吡，硬撼死對頭阿仙奴，無論為爭標定為面子，呢場唔衰得，預計「寸王」今仗會收起哈利卡尼、孫興民等主力。

雖然有所保留，但唔代表熱刺出副選會好差，不妨望望佢哋嘅後備席，加里夫巴利、卡路士雲尼斯奧斯同迪利阿里都夠晒級數喇。由於「寸王」之前試用巴利夥拍哈利卡尼同孫興民，效果麻麻，因此暫時只能用住Plan B先，不過唔使踢得咁密，對成日傷嘅「大聖爺」嚟講仲好，上輪歐霸盃大勝盧多格德斯4比0，卡路士雲尼斯奧斯省兩粒兼有助攻，季初畀「寸王」雪藏嘅迪利阿里，難得獲解凍即有助攻，個個都堅搶韁爭取表現。

奧地利勁旅寧斯今屆4場歐霸取得2勝2負，落後熱刺3分，表現飄忽，而且後衞查奧拿上輪輸畀安特衛普之役「直紅」被逐，今仗要坐波監，令防守受削。睇番熱刺出戰歐霸特醒，連同外圍賽在內，今屆7場歐霸取得6勝1負，共入22球，當中近6場有5次至少贏2粒，今仗贏波即提早出線，可專心打聯賽，讓球客勝值得捧場。