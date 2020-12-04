巴利入職業生涯200球　熱刺激戰和波出線

周五(4日)凌晨歐霸盃J組賽事，熱刺作客奧地利球會寧斯飽食驚風散，先落後情況下最終踢成3比3平手。依家喺只剩1輪賽事，熱刺領先3分兼且對賽成績較好，得以提前鎖定出線資格，加里夫巴利今場再有入波，係佢職業生涯第200個入球。

熱刺今場除哈利卡尼有傷在身休息外，孫興民、賀積查治、尼當比利等主將都正選上陣，加上加里夫巴利、盧卡斯莫拉同盧施素擔正，可以話係強陣出擊，不過42分鐘先被主隊米祖利遠射攻陷，好在完半場前即靠貝雲積博到12碼，由加里夫巴利操刀射入。呢球係加里夫巴利相隔10年後，首次為熱刺喺歐洲賽作客入波(皇家馬德里105球、熱刺57球、威爾斯33球、修咸頓5球)。

下半場熱刺加強壓力，孫興民56分鐘入波反超前，但去到尾段再掀高潮，艾格史甸84分鐘為寧斯追成2比2，但熱刺隨即再博到12碼，迪利阿里87分鐘操刀建功再贏3比2，估唔到寧斯喺補時階段再憑卡拉莫高頂成3比3。熱刺雖然贏唔到，但和波亦足夠令佢哋提前出線。

繼阿仙奴同李斯特城後，熱刺亦都順利晉身歐霸盃32強，3支英超代表齊齊晉級，不過熱刺領隊摩連奴賽後仍批評球隊表示：「我知道有部份球員對於踢歐霸盃分組賽係冇興趣，呢一點我一早知道，相反係孫興民同賀積查治呢啲球員，佢哋場場踢足，永遠都會盡力為球隊比賽，呢啲係態度問題，以往教曼聯都一樣，當晉級對住更強對手，情況就會唔同。」