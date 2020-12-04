今晚英超取消　轉台睇畢爾包

第四波殺到，英國嗰邊聽講都好嚴重，星期五晚原本有場維拉對紐卡素，都因為疫情取消咗。

冇咗場英超唔緊要，仲有德甲同西甲，德甲哈化柏林對柏林聯，兩隊都係柏林，但講到近況就差得遠咯，哈化近8場1勝2和5負，而且主場未贏過，柏林聯就相反，近8場4勝4和不敗，今場哈化讓波，梗係要柏林聯。

西甲方面，畢爾包對切爾達，兩隊聯賽排名差唔多，作客嘅切爾達有主力停賽，陣容不整，畢爾包一向靠主場搵食，近3次主場全勝，今場小讓平半，上盤抵玩。

今日推介

過關2串1

(五)11 哈化柏林 對 柏林聯 下盤(0/+0.5)

(五)13 畢爾包 對 切爾達 上盤(0/-0.5)

焦點賽事直播表

周五6:00pm 亞冠盃 FC悉尼 Vs 橫濱水手

Now 671、有線652、612台

周五6:00pm 亞冠盃 上海SP Vs 全北汽車

Now 670、有線651、611台

周五9:00pm 亞冠盃 神戶勝利船 Vs 水原藍翼

Now 671、有線652、612台

周六4:00am 西甲 畢爾包 Vs 切爾達

Now 632