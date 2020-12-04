亞冠盃　勝利船「埋岸」出副選鬥藍翼

亞冠盃周五晚舉行最後一輪分組賽，G組日職代表神戶勝利船鬥韓職水原藍翼；勝利船已篤定首名出線，預計今場會繼續讓主力休息；藍翼今仗只要淨勝2球便可反壓FC廣州出線，不過藍翼向來作風慢熱，今屆3場分組賽上半場均與對手踢成0比0，今場一於再追半場和。（Now 671、有線652及612台周五晚9時直播）

由於馬來西亞代表柔佛DT退出，G組3支球隊各踢4輪爭2個出線席位，勝利船3戰得6分已「埋岸」，穩奪首名出線資格，排第2嘅FC廣州完成4場比賽後得5分，領先水原藍翼3分，由於FC廣州與水原藍翼兩循環交鋒均打成平手，如果藍翼今場勝出的話，便要與FC廣州計算總得失球差決定出線席位誰屬。藍翼目前得失球差為-1，FC廣州則為0，總得球則以FC廣州較多，故此藍翼今場必需淨勝2球才可反壓FC廣州出線，不過藍翼今屆3場分組賽僅入1球，而且3場上半場都與對手互交白卷，入局較慢，想在初段爭取先機並不容易。

勝利船上場分組賽以0比2不敵FC廣州，今屆賽事首次輸波，不過球隊賽前已篤定晉級，為留力應付淘汰賽，收起了恩尼斯達、戴恩費斯杜格拉斯及古橋亨梧等主力，相信今仗有機會照辦煮碗。兩軍首循環交鋒，勝利船作客憑古橋亨梧補時入波險勝1比0，今仗隨時又要等到換邊後才可分出勝負，首選半場和。

水手「大」起FC悉尼

至於H組形勢明朗，橫濱水手及上海SP已穩奪出線資格，由於兩軍對賽成績打成平手，總得失球差水手領先+10，除非水手最後一仗以大比數落敗，同時間上海SP又大勝，否則排名應維持不變。水手前鋒仲川輝人及安拿胡阿道今屆亞冠盃各入3球，對住上場入4粒的FC悉尼，首選大盤。（Now 671、有線652及612台周五晚6時直播）

另一場上海SP鬥全北汽車，全北上場大敗1比4已無心戀戰，呢場揀細。

（Now 670、有線651及611台周五晚6時直播）