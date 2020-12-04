學界賽有驚喜　越野賽及D1泳賽翻生？

香港學界體育聯會公布多項港九區學界比賽的賽期，早前已告取消的泳賽及越野賽，驚喜地出現在時間表上，分別會於明年4至5月補賽，而田徑賽則落實在明年2至3月舉行，各項比賽的日數均有縮減調整。

本港疫情反覆不定，近期因第四波疫情爆發，教育局宣布由本周三起，暫停全港中、小學面授至聖誕假期，學界比賽亦同樣受波及，12月中旬的學界精英羽毛球及乒乓球比賽遭到取消，而2021年1月1日至2月19日的比賽亦同時宣告取消。

港九區學界田徑及越野賽，分別在最新公布的時間表中落實賽期。原定在明年3月舉行的田徑賽，各個組別的賽事由以往的3個比賽日減至2日，其中3個D3組的比賽更會分別在兩日在兩個場地舉行比賽。學體會亦擬在可行的情況下，為部分本應在上年舉行但取消了的比賽補辦賽事，例如一直均在年尾舉辦的越野賽，則會在4月補辦，其中D1組的賽事將移師到大欖郊野公園大棠段舉行。而原定於9月至10月舉行的泳賽，則暫定於下年5月假觀塘泳池舉行，比賽將不如以往分初賽及決賽日，縮減至1日過完賽。

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