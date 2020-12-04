14億續簽湖人！AD拍住勒邦占士想再攞冠軍

勒邦占士與NBA衞冕球隊湖人續約至2023年後，湖人營運副總裁Rob Pelinka周五宣布另一好消息，重簽剛回復自由身的安東尼戴維斯（AD）。美媒《ESPN》披露合約詳情，27歲的AD已同意簽下5年1.9億美元（約14.7億港元）長約，意味着這對「超級雙核」未來3年將會繼續合作。

Rob Pelinka表示，能與安東尼戴維斯長期合作是湖人的福氣：「AD在奧蘭多泡泡的表現屬聯盟頂尖，如今湖人球迷有機會繼續見證他的成長，在未來幾年帶領球隊。」安東尼戴維斯在上季62場常規賽場均交出26.1分、9.3籃板，成功第4次入選明星賽正選陣容，同時入選「年度最佳防守球員」決選名單，而首次打季後賽的他，表現更提升至平均27.7分及9.7籃板，協助湖人取得睽違10年的總冠軍。

至於「字母哥」安迪杜甘普會否留在公鹿仍然是個問號，主教練 Mike Budenholzer 表示已和這位2屆MVP討論過，「我們在今夏、季前都有一些正面的對話，明白他需要時間下這個決定。」其隊友米杜列頓更直言曾開口挽留他，「8年了，我們一起經歷了很多，已不是普通朋友的關係。我有勸過他，他知道我是真心想他留下來，但同時我也明白他和家人正面對一個重大的決定，所以無論最終決定是如何，我都會全力支持他。」

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