美斯蠟像出事 同C朗銅像有得揮

藝術嘅嘢，有時真係識條鐵！阿根廷巨星美斯係人都認得，世界各地蠟像館都有佢嘅展品，不過位於巴塞隆拿一間蠟像館最新美斯蠟像就出晒事，橫睇掂睇都唔似美斯本人，唔知係咪美斯即將離隊，蠟像館故意惡搞。

美斯新蠟像在社交網發布相片，網民一片嘩然，大家都知佢係美斯，但又同時覺得佢唔似，相當矛盾，有人覺得佢係演員扮嘅，亦有人認為佢係其他球員；呢個蠟像，令人想起幾年前嘅「C朗銅像」，一樣出晒事。

講番美斯離隊單嘢，西班牙《馬卡報》報道，巴塞隆拿臨時會長圖斯克茨(Carlos Tusquets)表示，前會長巴度美奧今夏未有將美斯出售係佢任內最後一個大錯誤，此決定令巴塞陷入財困深淵。

圖斯克茨指出：「美斯明年6月自由身離隊，令巴塞白白失去1億歐元轉會費收入，另加美斯1億歐元嘅年薪，同埋唔對等嘅球隊成績，巴度美奧唔想畀人話係『放棄美斯嘅會長』，不惜代價留住美斯，令巴塞損失慘重。」

他坦言，巴塞明年1月起已無力支付球員人工，只能採取「有拖冇欠」策略，不過新會長上任後，便要面對此財務難題。