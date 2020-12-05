阿仙奴召「火爆會議」　軍情外洩疑有內奸

阿仙奴今季英超成績低迷，周一(7日)凌晨作客死敵熱刺被一致睇淡，賽前更傳出球員召開咗一次「火爆會議」，唔少球員情緒憤怒，據報領隊阿迪達亦對球隊內部軍情多次外洩表示關注，懷疑隊中有「內奸」向傳媒洩密，已經下令徹查「捉鬼」。

根據《ESPN》報道，阿仙奴近期接連輸波後，阿迪達喺周二(1日)召集全隊開會，交換意見並商討改善方法，消息指當「上半場」會議完結，阿迪達等教練離開後，一班球員自己進行「下半場」會議，不過討論充滿怒氣，有人「手指指」、有人「大大聲」，氣氛相當緊張，不過消息人士形容呢個會議係「有建設性」，球員最終亦和諧咁達成共識，一致決定團結為阿迪達戰鬥。阿仙奴之後亦喺歐霸盃主場4比1大勝維也納迅速。

另外，據報阿迪達喺會議入面亦表示會徹查軍情外洩嘅事件，上月丹尼施巴路斯同大衛雷斯喺練習入面發生衝突，雖然事件好快已經平息，兩位主角亦互相道歉，但過程仍然畀傳媒報道出嚟，阿迪達曾經表示：「我唔鍾意(軍情外洩)，我哋會搵出隊內消息外洩嘅原因，如果真係有人向外洩露消息，咁係完全違背球隊嘅私隱同機密，嗰個人會負上責任。」