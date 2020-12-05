西班牙賤男偷食老婆姊妹　將被PSG炒魷

法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)喺4年前，用2,500萬歐元簽入皇家馬德里新星謝斯洛迪古斯，但事實證明呢次係徹底失敗嘅轉會。依家27歲嘅謝斯洛迪古斯今季只係踢過22分鐘法甲，最近更捲入桃色醜聞，被指偷食老婆嘅好姊妹，據報PSG高層忍無可忍，為保球會形象將會炒呢位前鋒魷魚。

有4個仔嘅謝斯洛迪古斯出名係球壇賤男，第2個仔出世嗰陣，謝斯一度唔認係自己所生，結果做DNA測試證實係親生仔先至焗住承認；佢同現任女伴Aurah Ruiz喺2017年誕下第3個仔，但因為早產而健康有問題，Aurah一度公開炮轟謝斯拒絕照顧患病囝囝，不過兩人最終都復合。

不過最近又再爆出震撼消息，Aurah個好姊妹Rocio Amar最近喺社交網公開錄音，內容係謝斯鬧Aurah「瘋癲」、「沉悶」，而且仲自爆兩人喺馬德里有性關係。據法國媒體《Footmercato》報道：「巴黎聖日耳門高層已經厭倦謝斯洛迪古斯嘅行為，雖然佢只係球會一個大後備，但球會唔容許有人繼續損壞球隊形象，將會提前同佢解約。」