英超上半晚　愛華頓曼城應該點買？

頭關英超早場般尼對愛華頓，你咪睇愛華頓近況好似好差，其實佢哋對弱隊係有一手，般尼依家排尾二，上場聯賽淨吞曼城5蛋，相信冇咁快回氣。

接住開波嘅曼城對富咸，頭先講過，曼城上場聯賽大炒般尼，信心返晒嚟，富咸上場擊敗李斯特城，球員心雄，今場未必會死守，同曼城鬥攻，預計會多波入。

今日推介

過關2串1

(六)10 般尼 對 愛華頓 客勝

(六)22 曼城 對 富咸 大(3.5球)

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 大阪櫻花

有線661、601台

周六8:30pm 英超 般尼 Vs 愛華頓

香港開電視77台、Now621

周六10:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:00pm 英超 曼城 Vs 富咸

Now621

周六11:15pm 西甲 西維爾 Vs 皇家馬德里

Now632、611

周日1:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 拖連奴

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日1:30am 西甲 馬德里體育會 Vs 華拉度列

Now632

周日3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 車路士 Vs 列斯聯

Now 621、611

周日4:00am 西甲 卡迪斯 Vs 巴塞隆拿

Now 632