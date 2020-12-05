英超上半晚 愛華頓曼城應該點買？
2020年12月05日 12:00
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周六8:30pm 英超 般尼 Vs 愛華頓
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頭關英超早場般尼對愛華頓，你咪睇愛華頓近況好似好差，其實佢哋對弱隊係有一手，般尼依家排尾二，上場聯賽淨吞曼城5蛋，相信冇咁快回氣。
接住開波嘅曼城對富咸，頭先講過，曼城上場聯賽大炒般尼，信心返晒嚟，富咸上場擊敗李斯特城，球員心雄，今場未必會死守，同曼城鬥攻，預計會多波入。
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