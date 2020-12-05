蘇亞雷斯出貓案　祖記總監被查面臨扣分

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯今夏喺意大利進行入籍考試，涉嫌「出貓」作弊一案愈搞愈大，佩魯賈檢察廳周五(4日)證實，4名大學高層同教授已被停職8個月，祖雲達斯亦證實體育總監柏拉迪斯正接受「刑事調查」，據報若果祖雲達斯被裁定有不當行為，可能會被意大利足總扣分。

現年33歲嘅蘇亞雷斯，加盟馬德里體育會前一直受到祖雲達斯力斟，佢原本想借有意大利護照嘅老婆Sofia Balbi，希望可以拎到該國護照而獲歐盟球員身份，於是9月份專登飛去佩魯賈大學進行意大利文考試，但隨即爆出舞弊醜聞，蘇亞雷斯被指喺考試前已得知所有題目。

經過調查之後，佩魯賈檢察聽周五證實，大學校長古莉安娜、行政總裁奧利維利、兩名教授史賓娜同羅卡共4人，因為披露專業秘密作牟利等罪名被停職8個月，而祖雲達斯亦正接受調查，檢察官指祖雲達斯「主動及高度參與，加速蘇亞雷斯獲取意大利公民資格」，強調佢哋仍然進行更深入嘅調查。

祖雲達斯亦發出聲明，證實總監柏拉迪斯受到調查，但佢哋喺聲明入面表明球會並冇違法：「球會強烈重申柏拉迪斯嘅工作完全恰當，我哋相信今次調查，可以喺合理嘅時間內還柏拉迪斯清白。」意大利媒體指出，意大利足總將會等待檢察廳嘅調查結果，如果證實祖雲達斯有違規行為，好可能會向佢哋作出扣分作處罰。