英超話題之戰　莫天才率錘仔幫扑曼聯

今晚英超話題之戰，曾被「紅魔鬼」嫌棄嘅莫耶斯帶領韋斯咸主場迎戰曼聯。韋斯咸聯賽3連勝，已經殺上第5位，比少賽1場嘅曼聯仲高4位，今場再贏曼聯莫耶斯就威威，但曼聯今季聯賽作客亦豪取4連勝，氣勢絕唔輸畀韋斯咸，今場好大機會鬥攻，2.5球入球大好路。（Now 621周日凌晨1時30分直播）

韋斯咸上周聯賽主場以2比1擊敗阿士東維拉，自2019年5月以來，首次取得聯賽3連勝，造就「錘仔幫」領隊莫耶斯今場重返曼聯成為今輪焦點。講真，「莫天才」帶波就真係唔算叻，但趁隊波勢旺，再贏埋曼聯，確係值得牙擦。

莫斯耶帶韋斯咸，繼續用其最耍家嘅防反戰術，上季中加盟嘅23歲前鋒查洛保雲表現出色，喺擊敗維拉一役貢獻1傳1射。莫耶斯嘅戰術體系，點都要個撞得嘅前鋒，30歲嘅米查利安東尼奧就啱晒佢使。安東尼奧雖然技術平平但勝在勤力，利用身體質素及速度，喺球隊反擊時作用甚大，今季佢已經射入3球。尤其曼聯隊長哈利馬古尼及域陀連迪路夫轉身慢，米查利安東尼奧隨時可以搵到着數。

曼聯今季作客成績超勁，聯賽作客4連勝，不過佢哋全部都係落後下反勝，證明球隊防守唔集中嘅問題，根本未有改善。可幸嘅係曼聯攻擊力不俗，葡萄牙進攻中場般奴費南迪斯4場作客均有士哥，佢喺雲迪碧克上陣時獲得解放，可以更放心進攻，加上老將卡雲尼正選後備皆宜，即使今場拉舒福特膊頭有傷未必出得，仍然夠本錢同韋斯咸鬥攻，2.5球入球大抵玩。

※渡邊年

曼聯近4作客總入球統計

100% >2球

韋斯咸(343)

1法比安斯基

23伊沙迪奧普 21奧邦拿 3艾朗加斯威爾

5華迪美高迪法爾 41迪格蘭賴斯 28湯馬士蘇錫克 26馬蘇亞古

17查洛保雲 30米查利安東尼奧 18柏保路科奴斯

曼聯 (4312)

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 27阿歷士迪尼斯

31雲迪碧克 31尼曼查馬迪 17費特洛迪古斯

18波基斯費南迪斯

7卡雲尼 9安東尼馬迪爾