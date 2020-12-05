球王頭七　比利發文再悼馬納當拿

巴西球王比利日前在個人社交網再度發文，悼念好友馬納當拿離世一星期，並上載多張兩人合照，比利現年80歲，比馬納當拿大20年，各自帶領一個時代，兩人惺惺相惜近年結成好友；此外，拿玻里主場聖保羅球場，正式易名為馬納當拿球場，以紀念這位一代球王。

比利於上周馬納當拿傳出死訊時曾發文哀悼，一星期過後，比利再次發文表達哀痛：「自你離開以來已經過去了7天。許多人喜歡在一生中與我們進行比較。你是一個吸引世界的天才、魔術師，腳下有球的一個真實傳說。但最重要的是，對我而言，你將永遠是一個偉大的朋友，擁有更大的胸懷。」

拿玻里所在嘅拿不勒斯市，當地政府周三(2日)宣布，將聖保羅球場正式改名為馬納當拿球場。馬納當拿球員巔峰時期嘅7年在拿玻里度過，曾領軍2奪意甲冠軍，改名過程簡單，由市長提出，議員支持，再由市政府同意通過。

拿玻里在馬納當拿球場首場賽事，係下周四歐霸盃對皇家蘇斯達，首場意甲係下周末對森多利亞。