卡維特利雲入波　愛華頓逼和般尼執番1分

周六英超早場，愛華頓憑卡維特利雲完半場前建功，以1比1逼和般尼，各得1分，「拖肥」中前場精銳盡出，但攻力欠銳，而且唔輸已經夠運。本周英超部份賽事獲准重開球場，讓球迷入場睇波，但可惜般尼位處疫情嚴重地區，比賽繼續閉門舉行。

開賽3分鐘，羅比巴迪中路接應艾殊利韋斯活特傳送，離門25碼右腳勁射死角入網，般尼領先1比0。愛華頓站穩陣腳隨即反擊，13分鐘，卡維特利雲近射，可惜角度太正，被門將尼克普比擋出。靠右路搵食嘅李察利臣頗為活躍，17分鐘引球殺入禁區窄位起腳，被尼克普比沒收。

不過踢到27分鐘，戴爾夫自己拉傷被換出，由安祖高美斯入替，愛華頓中場大執位，賓葛菲特由右閘改打左翼，伊禾比縮後踢右閘，全隊重新部署，領先嘅般尼就專心打穩守突擊，42分鐘基斯活特有個單刀波，可惜佢臨門一腳被比克福特擋出，愛華頓唔使輸多粒夠運。大難不死必有後福，愛華頓喺半場補時3分鐘追和，李察利臣右路落底傳中，卡維特利雲近門撞入個人今季第11球，追成1比1完半場。

易邊後愛華頓展開攻勢，51分鐘占士洛迪古斯禁區頂左腳熨射死角，尼克普比飛身撲出底線，但其後戰況膠着，戰至82分鐘，基斯活特頭槌攻門，但又過唔到比克福特十指關，戰至補時愛華頓一次靚組織，J神妙傳基菲爾施古臣攻門，可惜又被尼克普比擋出。最終雙方踢成1比1完場。