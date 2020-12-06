跟足劇本！曼聯又作客反勝 創英超紀錄

周日(6日)凌晨英超，曼聯上半場落後1球之下，換邊後連入3球，作客以3比1反勝韋斯咸。紅魔鬼今季5場聯賽作客都係先失波，最終反敗為勝，並以385分成為英超成立28年以來，反勝累積得分最多嘅球隊。

曼聯今場面對前主帥莫耶斯領軍嘅韋斯咸，同之前4場聯賽作客一樣都係先失守，踢到38分鐘，迪格蘭賴斯迎頂角球，湯馬士蘇錫克近門加多1腳入網，為「錘仔幫」打開紀錄。

曼聯下半場大反擊，後備上陣嘅般奴費南迪斯喺65分鐘由右路帶橫，引開對手守衞之後，傳畀保羅普巴離門25碼勁射入網。

紅魔鬼扳平後，得勢不饒人，僅過3分鐘，阿歷士迪尼斯左路傳中，格連活特回身控前，再轉身抽射入網，非常精彩，呢位19歲新星同普巴一樣，取得今季首個英超入球。

曼聯再接再厲，2位後備上陣嘅球員合作，桑馬達長傳畀拉舒福特射成3比1，成為今季英超唯一作客全勝嘅球隊。英超1992年成立以來，紅魔鬼喺反勝嘅聯賽之中，總共累積385分，冠絕各隊。不過，要留意如果熱刺喺周一(7日)凌晨英超反勝阿仙奴，呢個「反勝累積得分榜」又會換位。

英超史上反勝累積得分榜

曼聯 385分

熱刺 383分

阿仙奴 356分

利物浦 336分

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