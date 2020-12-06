蘇斯克查3個神換　成曼聯逆轉勝關鍵

曼聯能夠作客以3比1反勝韋斯咸，蘇斯克查3個換人調動，成為贏波最關鍵因素，3位後備上陣嘅球員般奴費南迪斯、桑馬達、拉舒福特合力創造3個入球。

紅魔鬼上半場落後0比1，下半場一開波，蘇B一口氣作出2個調動，用拉舒福特入替卡雲尼，用般奴費南迪斯入替雲迪碧克，果然立竿見影，由「般費」助攻保羅普巴射入扳平。

曼聯第2個入球亦係由般奴費南迪斯策劃，佢傳畀阿歷士迪尼斯，後者再第1時間傳中，由格連活特射成2比1。般奴費南迪斯自今年年初加盟曼聯以來，為球隊上陣38場，創造36球，包括射入22球及14次助攻，蘇B喺落後之下，立即派佢上陣救亡，絕對明智。

至於曼聯第3球，由桑馬達長傳畀拉舒福特單刀射入，當時桑馬達只係後備上陣16分鐘，就貢獻1次助攻，果然寶刀未老，盡顯「最佳第12人」本色。

曼聯將於周中同RB萊比錫踢歐聯生死戰，蘇斯克查原本想畀般奴費南迪斯、拉舒福特今場休息一下，點知都係要佢哋上陣救亡。2位新兵卡雲尼，雲迪碧克本來近期表現唔錯，但今場擔正，踢咗半場就被換走，球隊之仲反勝埋，佢哋處境難免顯得尷尬，日後要爭正選就更難。

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