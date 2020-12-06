今日英超　李斯特城劈錫博反彈

上輪聯賽爆冷不敵富咸嘅李斯特城，今晚作客包尾大幡錫菲聯。錫菲聯今季英超輸波率達9成，球員士氣同信心跌到谷底。李斯特城上周中歐霸半隊冇出發，留力博呢場，客Ｗ抵玩。（Now 621周日晚10時15分直播）

錫菲聯輸盤率最高

上季英超贏盤率最高嘅錫菲聯，3中堅戰術已被破解，球隊平均質素不足嘅問題浮現，今季由利物浦簽入嘅新星利安比維斯達貨不對辦，加盟至今仲未開齋。錫菲聯攻守都唔掂，開季10場聯賽只曾打和同級對手富咸，其餘9場輸晒，變成輸盤率最高球隊，10戰只得1分亦造出英超史上最差開季紀錄，證明同一眾列強有頗大實力差距。

李斯特城近期英超連輸2場，但今輪前仍排第4位，佢哋喺主力中堅蘇恩古受傷下，近期防線的確有漏洞，不過以錫菲聯疲弱嘅攻力，李斯特城要應付仍然遊刃有餘。「狐狸」喺歐霸提早出線，所以上周中對索爾亞有半隊主力冇飛去烏克蘭，擺明留力今場，加上佢哋近5場聯賽作客除不敵利物浦外，其餘4場都贏波，今場有力反客為主。

■邪神

焦點賽事直播表

周日1:00pm 日乙 水戶蜀葵 Vs 德島漩渦

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周日6:00pm 亞冠 FC北京 Vs FC東京

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周日7:30pm 意甲 維羅納 Vs 卡利亞里

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周日8:00pm 英超 西布朗 Vs 水晶宮

Now621

周日10:00pm 意甲 羅馬 Vs 薩斯索羅

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周日10:00pm 亞冠 蔚山現代 Vs 墨爾本勝利

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周日10:15pm 英超 錫菲聯 Vs 李斯特城

Now 621

周一0:30am 英超 熱刺 Vs 阿仙奴

Now621、611

周一1:00am 意甲 克羅托內 Vs 拿玻里

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周一3:15am 英超 利物浦 Vs 狼隊

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周一3:45am 意甲 森多利亞 Vs AC米蘭

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周一4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家蘇斯達

Now 632