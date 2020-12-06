巴塞防線2次低級犯錯　輸畀新升班球隊

周日(6日)凌晨西甲爆出大冷門，巴塞隆拿作客1比2不敵新升班球隊卡迪斯，爆出8倍主W。巴塞防線2次低級犯錯，成為輸波主因，賽後教練朗奴高文大發脾氣，直指全隊球員態度都有問題。

巴塞球王美斯上場歐聯休息，今場復任正選，但都幫唔到幾多，開波8分鐘，卡迪斯球員開出角球，巴塞小將明古沙竟然頂向自己龍門，雖然門將達史特根勉強撲到，但被卡迪斯前鋒艾華路基文尼斯近門補射入網。

換邊後，輪到卡迪斯後衞柏祖艾卡拿擺烏龍，巴塞得以扳平，但係巴塞2位後衞製造另1次低級錯誤，佐迪艾巴掟界外球畀中堅基文迪朗格勒，後者似乎未準備好，個波漏向龍門方向，門將達史特根出迎又解圍唔到，被35歲老將尼格度射入空門，完全係「小學雞」式錯誤，導致巴塞近29年首次西甲輸畀卡迪斯。值得一提，卡迪斯今季亦曾爆冷擊敗皇馬。

賽後巴塞教練朗奴高文發晒脾氣話：「呢種失波好難解釋，特別係第2球實在令人難以置信，應該會成為網上嘅笑話，我哋扳平之後，仲有半個鐘比賽，唔明點解會咁輸，全隊都有問題，表現太唔穩定、太多錯誤，係全隊嘅態度問題。」

未計周一(7日)凌晨艾拉維斯對皇家蘇斯達，巴塞隆拿已經落後榜首馬體會12分，睇怕今季聯賽錦標凍過水。