RB萊比錫轟入拜仁3球　曼聯顫抖吧

周日(6日)凌晨德甲榜首大戰，出現6個入球，「一哥」拜仁慕尼黑主場兩度落後之下，最終逼和RB萊比錫3比3，繼續領先對方2分。雖然RB萊比錫今場未能贏波，但已經令拜仁吃盡苦頭，為周中歐聯生死戰主場對曼聯壯行色。

RB萊比錫雖然有歐聯後顧，但並冇留力，上半場19分鐘由尼干古單刀扣過門將紐亞，射入空門打紀錄，拜仁之後仲有中場查維馬天尼斯傷出，但入替佢嘅穆夏拉迅速建功，為球隊扳平，跟住湯馬士梅拿射入，拜仁反超前2比1。

轉個頭祖斯甸古華特為RB萊比錫扳平2比2，下半場開波只係3分鐘，科斯貝治為RB萊比錫頂入成3比2，再次領先。

不過，湯馬士梅拿亦以頭槌破網，為拜仁逼和3比3，值得一提，拜仁3個入球都係由京士利高文助攻。

RB萊比錫已經連續4次聯賽同拜仁打和，可見佢哋對住呢支上屆歐聯冠軍，毫不輸蝕。RB萊比錫將於周三(9日)凌晨最後1場歐聯分組賽對曼聯，兩隊只能活一隊，基本上RB萊比錫必須贏波，先至可以出線，如果佢哋可以踢出今場強大攻力，好有機會擊敗曼聯。