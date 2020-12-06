摩二季效應！北倫敦打吡卡尼醒神

周一(7日)凌晨英超爆發北倫敦打吡，1哥熱刺主場鬥死敵阿仙奴。熱刺今季遇強愈強，近9場聯賽不敗氣勢如虹，哈利卡尼為獨佔北倫敦打吡士哥王美譽，定必去盡，何況熱刺近年主場專剋阿仙奴，仲唔趁「兵工廠」態沉踩多腳咩，一於捧主勝！（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

熱刺喺主帥摩連奴帶領下，自開咧戰輸畀愛華頓後愈踢愈順，之後9場聯賽獲6勝3和，包括連挫曼聯及曼城，上輪亦踢和車路士，面對強敵不落下風，延續「摩二季效應」。前鋒孫興民及哈利卡尼弗到震，前者聯賽已有9球進帳，哈利卡尼亦轟入7球兼交出9次助攻，賽前雖傳出佢有輕傷在身，但睇怕都係「寸王」特登放煙幕。

而且「哈神」對住阿仙奴特醒，喺北倫敦打吡至今已入咗10球，同艾迪巴約睇齊，若今場再有士哥，就會獨佔「北倫敦打吡士哥王」之名，鬥心十足。

阿仙奴創造力弱

阿仙奴雖然喺歐霸順風順水，可惜聯賽曳到無倫，10輪過後僅得13分排第14位，創下球會39年來最差開局，單計近6場聯賽只得1勝1和4負，入得兩球，其中1球更係12碼，進攻創造力弱到不堪。

雖然高價新兵湯馬士柏迪已好番，但狀態未起難擔正，嚴重影響球隊轉守為攻嘅速度，亦係隊長奧巴美揚腳風欠順嘅主因，加上翼鋒尼高拉斯比比仍需停賽，主帥阿迪達真係冇晒計。況且熱刺近4次聯賽主場對阿仙奴，取得3勝1和，「哈神」喺其中3場有士哥，仇人見面唔會手軟，寧買當頭起捧熱刺主勝。