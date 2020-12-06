沙夏復出　水晶宮反彈炒西布朗

水晶宮在首席射手韋費特沙夏復出之下，周日晚英超早場作客以5比1大炒10人應戰嘅西布朗，賽事中沙夏製造一個烏龍球然後再梅開二度，個人參與3個入球，球隊喺佢缺陣經歷2連敗後重上勝軌，「水晶宮球王」當之無愧。

在韋費特沙夏確診缺陣期間，水晶宮連續敗於般尼及紐卡素腳下，2場都冇波入，今仗沙夏復出領軍，水晶宮開賽8分鐘就入波，沙夏右路邊線傳中，達尼爾科朗近柱情急之下解圍變撞射，皮球在近柱應聲破網，水晶宮火速領先1比0。

西布朗雖在30分鐘由干拿加歷查扳平1比1，但4分鐘後馬圖斯佩雷拉唔生性，同對方碰撞倒地後衰多腳踢向雲安荷特，本來獲得罰球嘅西布朗，被VAR吹番轉頭，馬圖斯佩雷拉被直接紅牌趕出場，西布朗10人應戰。

下半場初段，西布朗有球員禁區內被推跌，但球證無表示，轉個頭水晶宮就入波，沙夏於55分鐘射成2比1，之後戰況一面倒，賓迪基在59及82分鐘梅開二度，沙夏亦於68分鐘射入個人第2球，最終水晶宮大勝5比1完場。