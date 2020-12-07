港超聯　恭喜晒！葉鴻輝12‧7娶老婆

新冠肺炎第4波疫情持續爆發，政府收緊多項防疫措施，婚禮人數上限大幅減少至20人，令不少準新人「頭都大埋」！受影響者眾，當中包括效力港超球隊東方龍獅的香港隊門將葉鴻輝，原定周一（7日）上午與未婚妻「惠惠」註冊，晚上擺喜酒的他，無奈決定將婚宴延期，擇日再宴請親朋。

由於「阿輝」在球圈中人緣極佳，加上外家亦與圈中人熟稔，最初計劃婚宴時，預算最少會有接近500名親友到賀，故特意找了東九龍某新落成酒店的大型會場，作為擺酒場地。豈料疫情下，餐飲處所宴會人數上限和每枱人數愈減愈少，「阿輝」與「惠惠」無可奈何決定將婚宴延期。

「煩就係煩啲，不過都冇辦法啦！上晝會照註冊，酒就遲啲先擺。因為人數規定，好多想嚟觀禮嘅親友都嚟唔到，惟有諗其他方法同佢哋分享我哋嘅喜悅喇。」「阿輝」笑說。

「阿輝」與「惠惠」拍拖4年半，對於攜手步入人生另一個階段，「阿輝」表示會好好愛錫妻子，同時亦已開始為將來做準備，他說：「有咗家室，諗嘢就唔可以只係諗自己，我之前已經開始喺青年軍教吓波，邊教邊學，將來我都會向教練工作方面發展。」至於生兒育女的計劃，「阿輝」謂與「惠惠」都十分喜歡小朋友，期待榮升父母的一天，可以盡快來臨。

「阿輝」現時仍未知婚宴何時才可以補辦，至於蜜月旅行就更加遙遙無期。「我哋都有傾過，本來就算冇疫情，都要等我球季完咗先可以去度蜜月，依家睇吓出年點先，始終健康先係最緊要。」「阿輝」謂。