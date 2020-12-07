老孫卡尼英超最強組合　熱刺「爆廠」登榜首

周一(7日)凌晨英超「北倫敦打吡」，熱刺喺主場以2比0擊敗阿仙奴，以11戰得24分重登英超「一哥」位置。熱刺今場贏波繼續係靠孫興民同哈利卡尼呢對王牌組合，佢哋各自1傳1射包辦2球，今季累積11次合作入波，勢必成為英超史上No.1嘅進攻組合。

熱刺今場雖然主場出擊，但就以「摩連奴式」嘅穩守突擊打法迎敵，放棄控球權齋打反擊，喺孫興民同哈利卡尼嘅完美配合下非常有效。13分鐘熱刺反擊，哈利卡尼喺中場第一時間派牌去左路孫興民，呢位南韓射手推進至禁區外圍，突然施放冷箭收死賓特尼奴。去到完半場前，熱刺再有4打2反擊機會，今次輪到孫興民助攻哈利卡尼窄位狂抽網頂入波。下半場阿仙奴完全控制戰局，不過熱刺後防滴水不漏，最終成功保住2比0勝果。輸波嘅阿仙奴近4場聯賽只得1分，已經跌到落去第15位。

連埋今場呢2球，熱刺今季有11個英超入波係由孫興民同哈利卡尼互相助攻取得，單季嘅紀錄係舒利亞同瑟頓喺95/96球季保持嘅13球，但今季英超只係踢咗11輪，「熱刺孖寶」已經有11球，破紀錄只係時間問題。至於英超史上合作入波最多嘅組合，係車路士嘅林柏特+杜奧巴嘅36球，而孫興民同哈利卡尼依家已累積31球，破紀錄同樣係指日可待。

熱刺領隊摩連奴對2位前鋒亦讚不絕口：「佢哋好似野獸咁戰鬥，佢哋喺冇控球權情況下踢得好出色，哈利卡尼不斷喺禁區內解圍，孫興民對住比利連亦落咗好多工夫，世界級球員唔係只係睇入球數字，佢哋非常努力、非常專業，為球隊貢獻咗好多。」