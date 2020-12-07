絕殺一哥！羅拔臣3奪全英賽成史上第5人

澳洲桌球名將羅拔臣與世界一哥卓林普周日晚合演一場近年激動人心的決賽，雙方激戰7粒鐘，「啫喱仔」最終以10比9絕殺卓林普，個人第三次捧走全英賽，追平希堅斯及丁俊暉，成為史上擁有3個全英冠軍的第5人。

這場王者對決爭逐至英國時間凌晨才結束，即使沒有現場觀眾，但相信球迷睇到拍案叫絕。冠軍戰採用19局10勝制，首節8局雙方4比4平手，第二節繼續拉鋸6平進入中場休息，至第17局卓林普控制住局勢，並以95比0獲勝領先至9比8「叫胡」，但羅拔臣隨後頂住卓林普的攻勢，更在防守中睇準反擊機會，最終連贏兩局，最後一局打入粉紅波以53比43度絕殺「一哥」，繼2013年及2015年後，第三度捧起全英冠軍獎盃，可袋走20萬鎊的冠軍獎金。

38歲的羅拔臣成為桌球史上第五位擁有3個全英錦標的球員，加入奧蘇里雲（7次）、戴維斯(6次)、亨特利(5次)、希堅斯(3次)及丁俊暉(3次)的行列，而且也是他個人生涯第19個排名冠軍，追平卓林普的紀錄。

「這實在令人難以置信，我們都很努力去爭取每一個勝局，或者我過去輸過兩次決賽，今仗更有決心。最後幾局我仍然保持正面，即使落後8比9，那個啡波我打得好勇，如果失敗就會輸了比賽，這是生涯最好之一。」羅拔臣在決賽打出3cue破百，今屆全英賽累積打出13 cue破百，超越亨特利及奧蘇里雲，創出全英賽單屆破百紀錄，不愧為墨爾本機器。

經過全英賽之後，卓林普仍然穩坐世界第一之位，但羅拔臣則在排名榜超越奧蘇里雲跳升第二位，在次輪早早出局的奧蘇則位列第3。

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