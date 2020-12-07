今晩意甲同西甲 有個共通點

星期一賽事，英西意德各有一場，其中意甲同西甲兩場波都有個共通點，就係唔識入波。

意甲費倫天拿對熱拿亞，兩隊狀態同樣好差，費倫近4場聯賽未贏過，計埋盃賽5場都未入過波，熱拿亞更差，排意甲尾二，不過兩隊對賽數據硬淨，近4次交手有3次踢成0比0，都幾好路。

西甲伊巴對華倫西亞，伊巴睇落唔錯，但佢哋今季主場未贏過，今季6次主場加埋只入過1球波，華倫西亞成績更差，今場仲有主力受傷同停賽，陣容不整，更加冇威脅。

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Now670、有線651、611

周二3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 熱拿亞

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周二4:00am 英超 白禮頓 Vs 修咸頓

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周二4:00am 西甲 伊巴 Vs 華倫西亞

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周二10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 明尼蘇達聯

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