港籃轉移陣地復操　安Sir：跑步練體能為主

香港籃球總會周一（7日）宣布，經過籃總與康文署溝通後，香港男、女子籃球代表隊決定分假葵涌和九龍灣運動場復練，期望能在配合政府禁聚令的情況下，盡量維持球員狀態。

受到第4波疫情影響，室內體育館再度關閉，正在備戰亞洲盃外圍賽的香港籃球隊被迫煞停訓練，讓一眾球員感到無奈。為維持港隊狀態，代表隊轉移陣地到戶外運動場，女籃隊今晚將會率先復操，男籃則在周二晚重啟訓練。

香港男籃主教練安慶健透露，港隊本周暫定進行3課訓練，以跑步及鍛練體能為主，期望能夠盡量維持球員狀態：「目前情況下，作體能訓練是其中一個可行的辦法，有助球員在真正復操時盡快找回狀態，也可以提高團隊精神。」他表示目前未有球員因為擔憂疫情，而提出缺席訓練，但強調會尊重球員決定，作出配合。而下周的訓練計劃，則會視乎政府的最新禁聚令再作調整。

據悉，港隊訓練將會遵從政府的防疫指引，分成2人一組，每個小組需要相隔2米距離。所有球員亦需佩戴口罩進行訓練。如需使用籃球，每小組要有獨立一個籃球。

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