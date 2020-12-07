平治犯史上最低級錯誤　佩雷斯包尾變第1

一級方程式（F1）賽車薩基爾站在周一（7日）凌晨上演，威廉士車手羅素代替確診感染新冠肺炎的咸美頓駕駛平治戰車，頭排起步的羅素因為平治車隊「擺大烏龍」換錯軚，斷送了他職業生涯首踏頒獎台的機會，最終冠軍由賽點的佩雷斯贏得，是他首個分站冠軍，亦是賽點隊史第一個分站冠軍。

「黑帝」咸美頓因日前確診感染新冠肺炎而缺席薩基爾站比賽，其位置由平治青訓、威廉士車手羅素頂上。87圈的比賽幕幕驚險，第二位起步的羅素一舉超越了隊友保塔斯，搶佔頭位。而比賽剛過第一個彎就發生碰撞意外，法拉利的勒卡歷入彎時撞到佩雷斯，後者再跟麥斯維斯塔本碰到，紅牛車手躲避不及，與勒卡歷雙雙撞向防護牆上，二人被逼退出比賽，而佩雷斯因事故致賽車部件受損而從第五名跌落最後一位。

羅素一直保持領先優勢至第62圈，威廉士「替工」車手韓世龍的賽車碎片散落在賽道上，賽會出動虛擬安全車，車手們趁機入維修站換軚，包括正領先的兩位平治車手，車隊為先入站的羅素裝上了屬於保塔斯的輪軚，以致保塔斯進站後才發現沒輪軚可換，而冤枉地換錯軚的羅素在一圈後更需再次進站再換軚，拱手相讓頒獎台位置，沮喪的英國車手一出站便在電台中向車隊怒哮了一聲，最終保塔斯和羅素分別以第8及第9名完成賽事。

賽後，F1賽會指這種違規行為是亘古未見，而平治亦因安裝錯誤輪軚而被罰2萬歐元（折合約18.8萬港元）。平治總監禾夫（Toto Wolff）在賽後強調事件並非人為疏忽，而是無線電話故障所致：「車房裡的無線系統故障，羅素的換軚團隊因此沒有收到指示，這是我們換錯軚的原因，我們要從中吸取教訓。」羅素在第78圈時爆軚，不得不再次進站，他亦因4度入站而錯失「企櫈仔」的機會，禾夫仍然高度讚賞這位22歲的年輕車手：「咸美頓固然是一個指標，但我們在今天看到一顆新星誕生，這不是他最後一次贏比賽的機會，而是一個今天未能開展的童話的伊始。」他補充，若然「黑帝」未能趕及在本賽季的最後一站阿布扎比站出場，羅素將繼以平治車手身分參賽。

至於本站的冠軍、來自墨西哥的佩雷斯，雖然因為首圈的碰撞而早早入站，跌至最後一名，但他發揮其「保軚大師」的威力，兼在賽道上遇車過車，第62圈把握着平治車隊的錯誤升上頭位，並保持領先優勢首名衝線，十年職業生涯、190場比賽首奪分站冠軍。佩雷斯在賽後訪問時既冷靜又興奮，他指這是自己夢寐以求的一天：「我不知道要說甚麼，我希望自己不是在做夢，為了這一天，我經已等了10年。」談及首圈的碰撞，佩雷斯自己也以為比賽將變得如上一站一樣沒有懸念：「比賽不如我們所想的進行，不過我們不放棄，一步一步追回來，將我們的最好全都表現出來。」佩雷斯在7月F1復賽後，曾因確診新冠肺炎而缺席2場比賽，是首位確診感染的F1車手。

佩雷斯隊友、賽點「太子爺」史杜爾，在本站以第3名跑完賽事，二人「雙頒獎台」協助賽點以194分暫列車隊第3名，分別領先麥拿倫及雷諾10分及24分。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！