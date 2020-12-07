港超聯　疫情下成婚！葉鴻輝榮升人夫

恭喜「葉生」、「葉太」！效力東方龍獅的港隊門將葉鴻輝，周一（7日）中午在進一步收緊的防疫措施下，與拍拖4年半的女朋友「惠惠」，完成簡單而隆重的註冊儀式，攜手步入人生的新階段。

隨着第4波疫情爆發，政府收緊多項防疫措施，婚禮人數上限大幅減少至20人，令不少準新人「倒瀉籮蟹」，當中包括「阿輝」和「惠惠」。「今次婚禮搞得成，真係一啲都唔容易，好多謝一班一直好幫我哋手嘅兄弟姊妹，同埋一啲臨時臨急願意幫手嘅朋友，多謝晒。」「阿輝」於註冊儀式完成後說。

由於有人數上限，「阿輝」和「惠惠」一對新人早前無奈決定，將原定40圍的婚宴延期，而是日的註冊儀式則只能邀請少量親友。雙方家長和摯親在進行儀式的露天花園觀禮，其他親友和兄弟姊妹團，以及幾位球圈中由細玩到大的老友，就在另一樓層的宴會廳觀看直播。儘管如此，仍無阻一眾賓客為一對新人送上祝福。

「阿輝」和「惠惠」揮筆正式成為「葉生」和「葉太」後，即上演另一重頭環節「搶花球」，最後由「o靚仔」談樂軒的女友「善宜」，在無任何競爭對手的情況下接到花球，在場賓客隨即高呼「結婚！結婚！」，場面愛意洋溢。

值得一提的是「阿輝」的兄弟團陣容非常鼎盛，包括「𡃁仔」談樂軒、「阿井」鄭璟昊、「傻邦」梁振邦、「燁仔」馮慶燁、「09」梁興傑、「阿孝」曾至孝，以及「阿皓」黃俊皓等。