NBA禁落酒吧　占士夏登遺反守則缺席首練

NBA新賽季開鑼在即，各球隊陸續展開訓練，惟火箭球星占士夏登卻因為違反聯盟最新頒佈的防疫規定，未有佩戴口罩參加派對，而無法與隊友一起現身訓練館。

「大鬍子」夏登近日在社交媒體自曝，前往亞特蘭大參加饒舌歌手Lil Baby的生日派對。從流出的影片可見，夏登未有佩戴口罩，更向身邊的美女撒起「鈔票雨」。但按照聯盟的防疫規定，球員這段期間除了到球隊設施接受病毒檢測，個人訓練和「必要活動」外，必須居家隔離，方可參加球隊訓練營，並且禁止球隊所有人員包括職球員及工作人員，不得進夜店及酒吧消遣。因此，夏登缺席了火箭的首次訓練。

值得一提的是，美媒早前透露夏登有意轉投籃網，如今公然違反防疫規定，更讓傳聞甚囂塵上。被問到夏登的前途問題，火箭新帥Stephen Silas沒有正面回應：「這條問題你應該問夏登。」不過，剛從巫師交易到火箭的約翰禾爾則指，「100%」肯定夏登會留隊：「我已經和夏登談過了，我100%相信他想與球隊並肩作戰，看看我們能夠走得多遠。」

另外，「字母哥」安迪杜甘普近日歡度26歲生日，其公鹿隊友送上鋼筆作禮物，希望他盡快與球隊續約。米度列頓搞笑表示：「我們訓練後唱了生日歌，我和Pat Connaughton認為最完美的禮物就是鋼筆，所以他的儲物櫃現在裝滿了鋼筆，希望他能夠好好利用。」

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